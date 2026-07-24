«Краснодар» хочет купить футболиста сборной Эквадора

Он отмечает, что «Фламенго» готов к переговорам и просит за 25-летнего эквадорца €15 млн. Transfermarkt оценивает игрока в €9 млн, контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 2029 года.

С начала года Гонсало Плата провел 24 матча за «Фламенго» во всех турнирах, забив два мяча и сделав три ассиста. Ранее полузащитник выступал за португальский «Спортинг», испанский «Вальядолид» и «Аль-Садд» из Катара. В активе Гонсало Платы 54 матча за национальную сборную с девятью голами.

Эквадорец может стать заменой Виктору Са, который по окончании сезона покинул «Краснодар» и перешел в «Сан-Паулу».

Российская премьер-лига стартует 24 июля. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал о главных интригах чемпионата.