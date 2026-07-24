Бесплатное обучение в Москве: Владимир Машков поможет молодым актерам из Кузбасса

Региональные власти достигли договоренности с народным артистом России Владимиром Машковым о проведении отбора абитуриентов из Кузбасса в Московскую театральную школу Олега Табакова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, процедура отбора желающих обучаться состоится в Кемерове. Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что обучение для поступивших будет бесплатным.

По словам главы региона, важно, чтобы после учебы в столице молодые специалисты возвращались обратно и вкладывали свои знания в развитие культурной жизни Кузбасса. Середюк добавил, что сотрудничество с Театральной школой Олега Табакова и другими ведущими творческими вузами страны продолжится. Это позволит создать прочную основу для воспитания нового поколения актеров и деятелей театра, которые будут работать на благо региона. Теперь у талантливых кузбассовцев есть реальная возможность получить актерское образование в одной из лучших театральных школ страны.

«В том числе филиала Мариинского театра, который уже скоро откроет свои двери на площадке президентского объекта — Музейно-театрального комплекса в Кемерово», — отметил Середюк.

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