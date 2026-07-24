Легенда «Чикаго» вернулся в родной клуб

37-летний форвард возвращается в клуб, с которым выиграл три Кубка Стэнли. «Ястребы» выбрали американца под первым номером на драфте-2007. Кэйн провел 16 сезонов в «Чикаго», пока не был обменян в 2023 году в «Нью-Йорк Рейнджерс». Последние три сезона он провел за «Детройт Ред Уингз».

«Он бесчисленное количество раз доказывал, что знает, что нужно для победы на самом высоком уровне, и мы очень гордимся тем, что Патрик снова будет называть United Center домом и продолжит блистать в самых ярких огнях Чикаго», — заявил генменеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон по поводу подписания Кэйна.

Патрик Кэйн сыграл 1369 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1400 (508+892) очков. В минувшем сезоне на его счету было 57 (16+41) баллов в 67 играх.

Ранее новый контракт с «Чикаго» подписал молодой лидер команды Коннор Бедард.