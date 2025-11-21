Новогодние туры из Москвы в Уфу: во сколько обойдется трехдневный отдых?

По информации издания, предложенные туры не предусматривают возможность встречать Новый год в Уфе. Жителей столицы ждут 3 января. Тур рассчитан на три ночи. Гостям предлагают различные экскурсии, в том числе к Абзановскому водопаду, Асинской ледяной пещере, священной горе Нарыстау, Башкирской Рице. В программе также предусмотрены визиты в музеи и обзорная автобусная экскурсия по городу.

По данным издания, стоимость тура зависит от комфортабельности выбранного отеля. Цена рассчитана с учетом проживания одного человека — от 29 тыс. до 54 тыс. руб. Экскурсии оплачивают отдельно. Посещение возможно при условии предварительного бронирования. Максимальная стоимость — 6,5 тыс. руб. Корреспондент посчитал, что семье из трех человек при условии посещения всех предложенных экскурсий и выбора комфортабельного отеля необходимо выделить из бюджета около 200 тыс. руб. В стоимость входит дорога.

Ранее сообщалось, что отдых на российских горнолыжных курортах подорожал.