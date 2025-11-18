Спрос рождает цену: отдых на российских горнолыжных курортах подорожал

Российские горнолыжные курорты активно готовятся к старту сезона 2025/26, который на большинстве склонов откроется в декабре. Пока «Роза Хутор» планирует полноценный запуск трасс только 19 декабря, а сахалинский «Горный воздух» и вовсе в середине месяца, кузбасский Шерегеш, традиционно открывающийся раньше всех, ждет гостей уже 22 ноября с большим праздником. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая тему популярности направлений, эксперты отмечают сложившуюся географию лидеров. В европейской части страны неизменным фаворитом по бронированию жилья остается Сочи, тогда в азиатской части России уверенно лидируют Шерегеш в Кемеровской области и «Манжерок» в Республике Алтай. Последний, кстати, получил признание как лучший курорт для семейного отдыха благодаря продуманной инфраструктуре, учебным склонам и зонам для детей. Топ популярных мест по версии «Авито Путешествия» — Сочи, Кировск, Шерегеш, Белокуриха и Байкальск — за год не изменился, подтверждая устойчивый спрос.

Такая популярность закономерно сказывается на стоимости отдыха. По словам экспертов, цены в этом сезоне выросли в среднем на 15%. Например, номер в трехзвездочном отеле Красной Поляны, стоивший в прошлом году 20 тыс. рублей в сутки, теперь обойдется почти в 25 тыс. рублей. В связи с этим многие туристы, особенно семьи и большие компании, предпочитают бронировать не отели, а апартаменты или загородные дома. На «Роза Хутор» подчеркивают, что итоговый бюджет сильно зависит от длительности поездки, уровня проживания и питания, отмечая при этом новые гибкие условия проката снаряжения. Для планирования бюджета полезно знать, что в «Манжероке» средний чек на основные услуги оценивается в восемь тысяч рублей, а по данным «Авито Путешествий», аренда квартиры на новогодние праздники в среднем обойдется в семь тысяч рублей в сутки.

Важным итогом подготовки к сезону для самих туристов должна стать забота о безопасности. Эксперты единодушно советуют перед поездкой оформить медицинскую страховку, причем не только активным лыжникам, но и тем, кто просто едет наслаждаться горным воздухом. Статистика прошлого сезона показывает, что почти 79% страховых случаев пришлось на Россию, причем большинство обращений было из Большого Сочи, Архыза и Домбая. При этом страховка покрывает не только спортивные травмы, но и бытовые несчастные случаи, простуды и необходимость эвакуации, что избавляет от непредвиденных и часто очень высоких расходов.

