Новогодний «Гринч» в Одинцове: как видеокамера зафиксировала кражу Санты и что ждет подростка

Подросток в темной одежде демонстративно снял с входной двери детского центра в ЖК «Гусарская баллада» декоративную фигуру Санта-Клауса и, не скрываясь, унес ее с собой через двор. Видеозапись этого происшествия быстро распространилась среди жильцов и в социальных сетях, сообщил REGIONS. Инцидент произошел в подмосковном Одинцове.

Пользователи сети мгновенно окрестили молодого человека современным «Гринчем» — по аналогии с киногероем, ворующим новогодние праздники. В комментариях развернулась активная дискуссия о возможных мотивах подростка. Многие призвали его вернуть украденное украшение, пока не поздно.

Юрист Сергей Самсонов рассказал REGIONS, что подобный поступок квалифицируется как кража и степень ответственности будет зависеть от оценочной стоимости декорации и возраста правонарушителя. Однако специалисты отмечают, что добровольное возвращение похищенного и активное сотрудничество с правоохранительными органами могут существенно повлиять на смягчение возможного наказания.

«Если подозреваемый не достиг совершеннолетия, к делу привлекают родителей, возможны воспитательные меры, административные штрафы или — при серьезных обстоятельствах — уголовная ответственность», — пояснил REGIONS юрист Сергей Самсонов.

Ранее сообщалось, что новогодний мини-городок слепил у своего дома вместе с сыновьями россиянин.