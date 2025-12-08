Новогодний мини-городок слепил у своего дома вместе с сыновьями россиянин

В кемеровском микрорайоне Ягуновский во дворе одного из домов появилась волшебная инсталляция из снега и льда, созданная руками талантливого горожанина и его детей, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на городскую администрацию.

Россиянин Алексей Кравченко вместе с двумя сыновьями превратил несколько зимних вечеров в творческий процесс, в результате которого вырос целый сказочный городок, ставший местной достопримечательностью.

Центральным элементом композиции стала миниатюрная снежная крепость, украшенная барельефом — символом наступающего 2026 года, огненной лошадью. Рядом с ней разместились фигуры Деда Мороза и праздничного мешка с подарками. Чтобы придать скульптурам выразительность и яркость, авторы использовали гуашь, создав контрастное цветовое решение на белоснежном фоне.

«Так же с родителями и снеговиков лепили, и горки делали. Что-то запомнилось. Было бы желание, а фантазия будет», – рассказал Алексей.

Алексей Кравченко рассказал, что традиция украшать двор к Новому году стала для его семьи доброй привычкой. В этом году их творение впервые заявлено на участие в муниципальном конкурсе «Снежный калейдоскоп». Уникальные скульптуры уже успели покорить сердца соседей — прохожие специально останавливаются, чтобы сделать фотографии и полюбоваться рукотворным зимним чудом.

