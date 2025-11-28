Улыбка аэрозолью и конус для носа: блогер и его друзья превратили ночную лепку снеговика в арт-объект

В ночь на 28 ноября местный блогер и его друзья слепили снеговика ростом около двух метров. Блогер обратился в своей соцсети с просьбой не ломать снеговика. По его словам, это подарок всему городу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, блогер опубликовал пост в три часа ночи. Он написал, что с удовольствием разделил бы радость от совместного времяпровождения с подписчиками. Именно позднее время не позволило ему приглашать местных жителей. Снеговика он лепил с друзьями. К делу отнеслись творчески и ответственно: яркий дорожный конус заменил привычную морковку.

По данным издания, глаза и пуговицы снеговика созданы при помощи аэрозольной краски. У него большой живот. Снеговик улыбается и держится за живот. Друзья блогера сделали фото со снеговиком, которого они назвали милашкой. Снежный объект появился возле местного цирка.

Ранее сообщалось, что «руки» для снеговика продают в Подмосковье за 5 тыс. руб.