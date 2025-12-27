Новорожденного теленка спасли сотрудники Госавтоинспекции
Фото: [Медиасток.рф]
Представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале проинформировала о спасении теленка, который родился на пару дней раньше срока и выбрался на морозную улицу.
Ирина Волк рассказала, что замерзающего новорожденного теленка заметили на дороге сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Шушенский» Красноярского края. Лейтенанты полиции Сергей Акк и Никита Тишковский не оставили животное в беде. Они отправились к близрасположенным домам.
По информации Волк, инцидент произошел ночью. На улице температура упала до минус 10 градусов. Сотрудники автоинспекции стучали в окна к людям, чтобы разбудить их. Они выясняли, кому принадлежит теленок. Владелец был найден.
«Выяснилось, что малыш родился на пару дней раньше срока и выбрался на улицу через лазейку в заборе», — написала представитель МВД России Ирина Волк.
Хозяин новорожденного теленка поблагодарил госавтоинспекторов за проявленное неравнодушие.
