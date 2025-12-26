Житель Подмосковья спас лису от убоя и поселил у себя дома

В подмосковном Красногорске местный житель спас лису от убоя и поселил ее у себя в квартире, сообщил телеграм-канал «112».

Нестандартного питомца заметили жители элитного жилого комплекса (ЖК) «Ильинские луга» на улице Заповедной.

Хозяин животного объяснил, что лиса находилась на звероферме, где ее содержали в тесной клетке в условиях постоянного стресса. Он подчеркнул, что зверю грозила неминуемая смерть.

Мужчина решил спасти лису и забрал в свою квартиру. Первое время животное, которое не привыкло к простору и новой обстановке, металось по всей квартире. Россиянин надеется, что лисица скоро адаптируется к новым условиям.

Хозяин утверждает, что оформил на лису все необходимые документы, подтверждающие ее происхождение с фермы, а также сделал все положенные ветеринарные прививки.

