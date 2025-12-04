Новые правила с 2026 года: как изменятся семейная ипотека, соцконтракты для участников СВО и налоги для многодетных

С 1 января 2026 года в России стартует масштабный пакет социальных мер, направленных на поддержку миллионов граждан. Как сообщил REGIONS депутат Госдумы от Подмосковья, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, изменения затронут ключевые финансовые показатели и введут новые адресные программы.

«Государство последовательно расширяет меры поддержки, охватывая разные категории граждан. От помощи в адаптации защитников Отечества до новых налоговых решений для многодетных — все эти шаги работают на одну цель: стабильность и благополучие наших людей», — рассказал депутат.

По информации депутата, будет проиндексирован уровень основных социальных гарантий. Прожиточный минимум установится на отметке 18 939 руб., а МРОТ поднимется до 27 093 руб., что обеспечит рост доходов для работников с небольшими окладами. Пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,6%, и к концу 2026 года средняя пенсия по старости достигнет 27 117 руб. Единое пособие также будет скорректировано в соответствии с новым прожиточным минимумом.

«Такой синхронный рост базовых показателей — это фундамент для повышения благосостояния. За каждым числом стоит реальная помощь людям», — подчеркнул Никита Чаплин.

Депутат рассказал, что существенно вырастет и материнский капитал. Размер выплаты за первого ребенка составит 737 тыс. руб., а за второго — 974 тыс. руб., если семья не получала средства за первенца.

«Поддержка семей — это инвестиция в будущее страны. Увеличение детских выплат и пособий напрямую способствует улучшению демографической ситуации», — прокомментировал депутат.

Параллельно будут ужесточены и оптимизированы действующие программы поддержки. С 1 февраля 2026 года семейная ипотека перейдет на принцип «один льготный кредит на семью» с обязательным оформлением обоих супругов созаемщиками. Для участников СВО с нового года заработает особая программа соцконтрактов, позволяющая получить до 350 тыс. руб. на бизнес или обучение без проверки доходов семьи.

Отдельной мерой станет налоговая льгота для многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Им будет предоставлено право на возврат части уплаченного НДФЛ.

