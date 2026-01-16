Новый амплуа Алексея Шаранина: актер из Подмосковья перевоплотился в криминального авторитета по кличке Жгут
REGIONS: актер Алексей Шаранин из Подмосковья рассказал о новых ролях в сериалах
Фото: [Медиасток.рф]
Телеведущий и актер Алексей Шаранин вернулся на экраны с новой ролью в одном из популярных сериалов. В начале января стартовал показ проекта «Мухтар. Он вернулся», где Шаранин предстал в амплуа персонажа из криминальной среды, пополнив таким образом свой послужной список. Актер рассказал о роли и планах на 2026 год, сообщил REGIONS.
Актер поделился, что получает удовольствие от перевоплощения именно в отрицательных героев. В сериале «Мухтар. Он вернулся» исполнил роль бандита по кличке Жгут.
«Эта работа стала одним из нескольких его проектов за последний год», — рассказал актер.
Актер рассказал, что в новом году планирует продолжать творческую деятельность. Он надеется, что будет играть эпизодические и главные роли. Алексей Шаранин собирается развивать собственный продюсерский центр, участвовать в телевизионных проектах, организовывать творческие встречи и сотрудничать с блогерами.
«В общем, буду радовать своим позитивом, улыбкой и дарить людям радость», — рассказал он о своих творческих планах.
