Новый амплуа Алексея Шаранина: актер из Подмосковья перевоплотился в криминального авторитета по кличке Жгут

Телеведущий и актер Алексей Шаранин вернулся на экраны с новой ролью в одном из популярных сериалов. В начале января стартовал показ проекта «Мухтар. Он вернулся», где Шаранин предстал в амплуа персонажа из криминальной среды, пополнив таким образом свой послужной список. Актер рассказал о роли и планах на 2026 год, сообщил REGIONS.

Актер поделился, что получает удовольствие от перевоплощения именно в отрицательных героев. В сериале «Мухтар. Он вернулся» исполнил роль бандита по кличке Жгут.

«Эта работа стала одним из нескольких его проектов за последний год», — рассказал актер.

Актер рассказал, что в новом году планирует продолжать творческую деятельность. Он надеется, что будет играть эпизодические и главные роли. Алексей Шаранин собирается развивать собственный продюсерский центр, участвовать в телевизионных проектах, организовывать творческие встречи и сотрудничать с блогерами.

«В общем, буду радовать своим позитивом, улыбкой и дарить людям радость», — рассказал он о своих творческих планах.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «След» рассказала, как провела новогодние каникулы.