Звезда сериала «След» рассказала, как провела новогодние каникулы

Для многих звезд новогодняя ночь стала еще одним рабочим днем, но актриса Анна Данькова сделала иной выбор. Известная по роли судмедэксперта в сериале «След», она сознательно отложила дела, чтобы встретить праздник в самом тесном и важном кругу. В беседе с Общественной Службой Новостей актриса призналась , что ее счастье в этот момент заключалось не в шумной вечеринке, а в простом семейном уюте.

По ее словам, рядом были муж, дочь, родные и любимые питомцы. Их праздничный маршрут был наполнен классическими зимними радостями: после домашнего застолья семья отправилась на огромный каток ВДНХ, а затем — на яркие театральные представления и акробатические шоу. Такой отдых стал для Даньковой возможностью перезагрузиться после интенсивного труда — прямо перед праздниками она завершила съемки финальных сцен нового сезона своего знаменитого сериала.

Однако праздничная пауза оказалась недолгой. Актриса сразу обозначила, что наступивший год будет для нее крайне насыщенным в творческом плане. Основное внимание и силы она намерена посвятить главному проекту своей карьеры — «Следу», который продолжает оставаться центром ее профессиональной жизни.

