Новый рекорд на американском рынке: российская гречка обошла канадскую в борьбе за покупателя

Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сообщило РИА Новости после анализа данных американской статслужбы.

По информации издания, один из крупнейших экспортеров гречки для США считается Канада. За десять месяцев компании доставили крупу на общую сумму в $1,6 млн. За указанный период российские партнеры обеспечили американских граждан гречкой на сумму в $1,8 млн. В итоге Россия заняла лидирующую позицию по экспорту гречневой крупы на рынок США, опередив Канаду по объему поставок.

По данным издания, прошлый рекорд был установлен в 2022 году. Тогда Вашингтон приобрел у Москвы гречку на сумму $3,3 млн.

Закупки американцами гречки из Украины и Китая оказались значительно меньше — на $155,3 тыс. и $121,7 тыс. соответственно. Замыкает пятерку крупнейших поставщиков этой продукции в США Литва с показателем в $119,7 тыс.

