Тайная экспансия ЮАР: откуда в Россию везут мандарины, макадамию и стейки

Основательница компании «АфрикаБиз» Наталья Мордвинова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о расширении ассортимента южноафриканских товаров на российском рынке. По ее словам, Южно-Африканская Республика превращается из экзотического направления в системного поставщика продовольствия.

«ЮАР для российского покупателя долго оставалась «далекой экзотикой»: где-то там вино, сафари и океан. Но если смотреть не на открытки, а на чек в супермаркете, Южная Африка уже стала заметным поставщиком конкретных продуктов — прежде всего фруктов и орехов. А дальше начинается простая логика торговли: если категория хорошо “доезжает”, ее расширяют. И на полках появляются новые товары», - рассказала Мордвинова.

Товарооборот России со странами Африки по итогам 2024 года превысил 27 миллиардов долларов. ЮАР является одним из ключевых поставщиков. Основной объем поставок традиционно составляют фрукты. В 2025 году импорт цитрусовых из ЮАР достиг 350 тысяч тонн, что примерно на 25% больше показателей 2024 года. Южноафриканские апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты закрывают не менее трети российского спроса на эти плоды. Также поставляются яблоки, груши, виноград, голубика и авокадо.

"Южноафриканское вино — продукт с репутацией и культурой. Но российская реальность упирается в экономику цепочки: логистика + пошлины/акцизы + наценки + маркетинг. Поэтому возникает такой эффект: на родине «нормальная бутылка» — повседневность, а в России тот же уровень превращается в «праздничную покупку». При этом объем поставок вина из ЮАР в Россию в 2024 году оценивался примерно в $2,93 млн (категория wine, grape must)", - добавила эксперт.

Среди набирающих популярность товаров эксперт выделила орехи макадамия, которые позиционируются как премиальный продукт для здорового перекуса. ЮАР является одним из мировых лидеров по производству этого ореха. Продукты на его основе, такие как пасты и батончики без сахара, также появляются в продаже.

Перспективными категориями названы мясная продукция, включая стейки, и традиционный южноафриканский снек билтонг — вяленое мясо, которое рассматривается как белковая альтернатива чипсам. Также устойчивый спрос демонстрирует травяной чай ройбуш, поставляемый из ЮАР в значительных объемах.

