Новый вид новогоднего мошенничества в Подмосковье: полиция учит отличать настоящую кассу от афериста

Сотрудники отдела МВД «Зарайский» предупреждают жителей округа о повышенной активности мошенников в предновогодний период. По информации полиции, преступники активно используют различные схемы для сбыта поддельных билетов на популярные новогодние мероприятия, концерты и спектакли, сообщил REGIONS.

Для обмана покупателей злоумышленники создают поддельные сайты, внешне похожие на официальные ресурсы учреждений культуры, а также ведут фейковые страницы в социальных сетях, выдавая их за аккаунты настоящих билетных касс. Еще один распространенный способ — массовая рассылка привлекательных предложений через мессенджеры.

Чтобы не стать жертвой обмана, полицейские советуют соблюдать несколько простых правил. Покупать билеты необходимо только на проверенных и официальных платформах: сайтах самих учреждений культуры или у аккредитованных билетных операторов. Следует игнорировать рекламные ссылки, приходящие в личные сообщения, а также насторожиться при виде подозрительно низких цен или новых сайтов без полноценной службы поддержки.

«Внимательно проверяйте адрес сайта в браузере. Наличие опечаток, лишних символов или неофициального домена может свидетельствовать о подлоге», — предостерегают полицейские.

При оплате нужно пользоваться защищенными платежными системами на официальных сайтах. Стоит избегать прямых переводов на карты частных лиц, платежей через системы электронных кошельков или криптовалюту. Полиция не рекомендует приобретать билеты с рук, но если такая необходимость возникает, следует обязательно запросить у продавца четкую фотографию самого билета и копию чека о его первоначальной покупке.

«В случае возникновения сомнений в легальности продавца, необходимо напрямую связаться с администрацией мероприятия по контактам, указанным на его официальном ресурсе», — резюмировали в ОМВД России «Зарайский».

