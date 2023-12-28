Нутрициолог Мановска назвала 12 продуктов, которые снижают сахар в крови

Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска перечислила список продуктов, которые необходимо ввести в свой рацион людям, страдающим диабетом или находящимися в предболезненном состоянии, сообщает rosbalt.ru .

Специалист отметила необходимость употребления различных витаминов, но обратила внимание на важность предварительной консультации с врачом. Особенное значение имеет витамин D.

«Продукты, богатые витамином D, магнием и хромом, также имеет важное значение при диабете из-за их способности поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Витамин D помогает улучшить чувствительность к инсулину, магний способствует регуляции уровня глюкозы в крови и поддерживает функцию поджелудочной железы, а хром улучшает метаболизм глюкозы.», - отметила врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска

Большое значение для организма имеют и другие группы витаминов.

«Витамины С и Е являются антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных повышенным уровнем сахара в крови. Витамин В₁₂ важен для нервной системы и обмена веществ, а магний и цинк поддерживают здоровье иммунной системы.», - рассказала эксперт

В ТОП-12 важных продуктов для людей с диагнозом «сахарный диабет» вошли такие: овощи с низким гликемическим индексом (тыква, брокколи, баклажаны, цветная капуста); фрукты (авокадо, яблоки, абрикосы, груши); ягоды (клубника, смородина, вишня, клюква, крыжовник); орехи (фисташки, грецкие, фундук); морепродукты (кальмары, креветки, мидии); рыба (жирных сортов); бобовые продукты; крупы (перловая и овсяная, гречневая и ячневая); цитрусовые (апельсины, грейпфруты); шпинат; специи (имбирь, куркума, корица, шалфей, зверобой); семена чиа.

Ранее врач общей практики Алексей Воротников рассказал, как не допустить развития сахарного диабета.