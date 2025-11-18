Уникальная кормушка из Белозерска появилась в коломенском музее
Фото: [музей «Коломенская пастила»]
В садике Пастильницы при музее «Коломенская пастила» появился необычный арт-объект — деревянная кормушка для птиц, приобретенная у частного коллекционера из Белозерска Вологодской области. Ее возраст - более 50 лет.
Уникальное изделие создано мастером-лодочником, чье имя не сохранилось, но чье ремесло продолжает жить в этой работе. Особенностью кормушки стала миниатюрная белозерская лодка, венчающая конструкцию — точная копия судов, на которых когда-то плавали купцы Русского Севера.
Музейный экспонат выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, демонстрируя синтез народного творчества и заботы о природе. Посетители могут наблюдать, как современные птицы пользуются столовой, созданной руками мастера полвека назад. Этот проект продолжает традицию музея по созданию многослойных экспозиций, где каждый элемент рассказывает историю — от купеческих путешествий до простых радостей зимней подкормки пернатых.
Кормушка уже стала точкой притяжения в саду, предлагая гостям не только эстетическое удовольствие, но и повод задуматься о преемственности ремесленных традиций