Уникальная кормушка из Белозерска появилась в коломенском музее

В садике Пастильницы при музее «Коломенская пастила» появился необычный арт-объект — деревянная кормушка для птиц, приобретенная у частного коллекционера из Белозерска Вологодской области. Ее возраст - более 50 лет.

Уникальное изделие создано мастером-лодочником, чье имя не сохранилось, но чье ремесло продолжает жить в этой работе. Особенностью кормушки стала миниатюрная белозерская лодка, венчающая конструкцию — точная копия судов, на которых когда-то плавали купцы Русского Севера.

Музейный экспонат выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, демонстрируя синтез народного творчества и заботы о природе. Посетители могут наблюдать, как современные птицы пользуются столовой, созданной руками мастера полвека назад. Этот проект продолжает традицию музея по созданию многослойных экспозиций, где каждый элемент рассказывает историю — от купеческих путешествий до простых радостей зимней подкормки пернатых.

Кормушка уже стала точкой притяжения в саду, предлагая гостям не только эстетическое удовольствие, но и повод задуматься о преемственности ремесленных традиций