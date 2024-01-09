Объявившие в розыск «тагильского Гринча», в полицию не обращались

В Нижнем Тагиле местные жители были возмущены поведением прохожего, который начал срывать с многоэтажного дома новогодние украшения, сообщает tagilcity.ru .

На подъезде установлена камера видеонаблюдения. Акт вандализма был зафиксирован. Мужчина проходил мимо, обратил внимание на свисающую гирлянду. Сначала он подошел крайне неуверенно, собрал в ладонь гирлянду и пристально рассматривал мерцающее украшение. Потом сорвал часть. Поняв, что у него получилось, продолжил срывать гирлянду, пока полностью не избавился от украшения.

Местные жители выложили видео в сеть и оставили комментарии.

«Если кто-то узнает тагильского Гринча, похитителя Рождества — просьба, дать информацию, чтобы его нашли, и отвезли вешать обратно эту гирлянду, радующую прохожих, детей и взрослых, прямо рядом с катком на Строителей, 5», — написал Максим Ш. в паблике «Типичный тагильчанин».

Редакция отправила запрос в полицию, чтобы узнать, разыскивается ли буянивший гражданин.

«В полицию Нижнего Тагила по этому поводу никто не обращался», — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее мы сообщали, что в подмосковных парках организованы зоны с бесплатными горячими напитками, установленными местами для отдыха с теплыми подушками и пледами. Возле мест для чаепития разжигают огонь.

Таким способом местная власть заботится, чтобы жители не мерзли во время прогулок. В регионе сейчас морозно. Пункты работают бесплатно. Рядом установлены туалеты.