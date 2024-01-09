В подмосковных парках организованы зоны с бесплатными горячими напитками

В парках Московской области открыты зоны, где посетители могут согреться в морозы.

По сообщению пресс-службы регионального Министерства благоустройства, обустроены площадки с установленными очагами или газовыми горелками. Скамейки с подушками и пледами помогут посетителям комфортно отдохнуть у огня. Всего таких теплых зон 66. Кроме того, в 80 парках во время морозов организована раздача бесплатных горячих напитков. Всюду поддерживается безопасность и чистота, работают туалеты.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, повышенное внимание также уделяется уборке снега на центральных аллеях в парках, детских и спортивных площадках.