Обновленные данные: В Махачкале 400 разрушенных зданий и 66 госпитализированных

Глава Дагестана Сергей Меликов проинформировал, что в результате пожара и взрыва АЗС в Махачкале пострадало более 400 зданий.

Глава Дагестана отметил, что степень разрушений различная, пишет агентство ТАСС. В большинстве случаев – это здания, в которых живет мирное население.

«Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них - это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», - отметил глава Дагестана

В медицинских кругах агентству ТАСС предоставили обновленные данные относительно последствий взрыва в Махачкале. Погибло 35 человек. Травмы различной степени получило 84 человека. В госпитализации нуждались 66 человек, из них в больницах находится 16 детей.

14 августа на автосервисе в Махачкале из-за неполадок в работе газового оборудования началось возгорание. Рядом располагалась АЗС, на которой произошел взрыв из-за пожара. Сразу заявили о десяти погибших, но к утру 15 августа число увеличилось до 35. Отмечается, что трое погибших – это дети.

После инцидента СК возбудил уголовное дело. Проводят экспертизы и анализируют, по каким причинам произошел взрыв. Согласно предварительным данным, газовое оборудование не соответствовало рекомендуемым нормам.