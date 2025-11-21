«Оборудование так и не пришло»: стало известно, как санкции повлияли на планы энергетиков Татарстана

Председатель Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при раисе Татарстана Тимур Халиков высказал мнение, что санкции кардинально повлияли на инвестиционные планы энергетиков республики, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Как сообщил представитель отрасли, ключевые генерирующие компании — «Татэнерго», «ТГК-16» и «Нижнекамская ТЭЦ» — приостановили выполнение запланированных программ по техническому обновлению станций. Особенно проблемной ситуация оказалась для проектов, которые находились на активной стадии реализации: современное импортное оборудование для новых энергоблоков уже заказывалось и частично находилось в пути, а контракты на его поставку и монтаж были заключены.

«Оборудование так и не пришло. Теперь энергетики находятся в ожидании результатов импортозамещения энергетических агрегатов и турбин», — рассказал эксперт KazanFirst.

По информации эксперта, единственным исключением остается модернизация Набережночелнинской ТЭЦ, которую проводит «Татэнерго». Работы здесь продолжаются только благодаря тому, что основная турбина была закуплена до введения ограничений. Подтверждением этому стал недавно опубликованный итог отбора в рамках госпрограммы КОММОД, направленной на обновление мощностей тепловой генерации с компенсацией инвестиционных затрат.

