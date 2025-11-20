От санкций не останется и следа: Bloomberg раскрыл новые подробности предложения США по России и Украине

В международных СМИ появились предполагаемые детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Согласно данным источников, Вашингтон предлагает снятие санкций с России в обмен на ряд фундаментальных уступок со стороны Киева.

Агентство Bloomberg сообщает о предлагаемом США плане урегулирования, который включает пункт о снятии санкций с Российской Федерации. Хотя конкретные ограничительные меры в публикации не уточняются, это первое официальное упоминание подобной возможности со стороны американских источников.

По данным Financial Times, мирная инициатива содержит гораздо более широкий перечень условий. План предполагает значительное сокращение американской военной помощи Украине, признание официального статуса канонической Украинской православной церкви и придание русскому языку государственного статуса. Самым болезненным для Киева пунктом может стать требование об отказе от всей территории Донбасса и сокращении численности Вооруженных сил Украины.

Также среди условий называются запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и прекращение поставок Киеву дальнобойного вооружения. Портал Axios добавляет, что в рамках этих договоренностей США и другие страны могут признать Крым и Донбасс законными российскими территориями. При этом в Кремле уже заявили, что с августа никаких новых переговоров на эту тему не проводилось, что ставит под вопрос актуальность данной информации.

