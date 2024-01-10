Обозреватель Washington Post: Без денег США Украина погибнет

Обозреватель Washington Post Макс Бут высказал мнение, что невозможность США выделять деньги Украине для СВО приведет к негативным последствиям. Аналогичного мнения придерживается генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

Обозреватель Washington Post Бут уверен, что если США не выделит финансовую помощь для Украины, то в зоне СВО одержит победу Россия.

«Средства США для Украины закончились. Если Конгресс не предпримет никаких действий, последствия для Украины и мира будут ужасающими»,- уверен обозреватель Washington Post Макс Бут

Эксперт считает, что отказ от поддержки Украины - это самая большая стратегическая ошибка американского правительства. На данный момент около 20% территории Украины были освобождены армией РФ, которая продолжает успешно идти вперед. Профессиональное применение беспилотников и мощная российская артиллерии, а также минные поля сорвали летнее контрнаступление ВСУ.

«Если неравенство в возможностях продолжит расти — а это было бы неизбежным следствием прекращения помощи США, - Украина столкнется с возможностью прорыва России», - считает эксперт Макс Бут

Согласно мнению генерального директора Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алины Поляковой, в случае успехов РФ в зоне СВО, она освободит и другие города Украины, став ближе к границам НАТО.

«Это означало бы, что США значительно ослабнут как мировой лидер — я думаю, что победа России на Украине, откровенно говоря, означает конец глобального лидерства США», - считает эксперт Алина Полякова, с мнением которой согласен обозреватель Washington Post

Ранее певица Вика Цыганова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какую помощь оказывает военным СВО вместе с супругом.