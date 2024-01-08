«Закрыть над бойцами небо»: Вика Цыганова рассказала о планах на 2024 год

Певица Вика Цыганова поделилась с нашим изданием своими планами на 2024 год. Выяснилось, что вместе со своим мужем-композитором Вадимом артистка будет продолжать помогать солдатам на фронте. Причем еще более технологично, чем раньше.

Для бойцов — самое лучшее

Как отметил Вадим Цыганов, планов у семьи много. Сейчас творческая пара активно занимается разработками, чтобы «закрыть небо» над российскими бойцами спецоперации.

«Мы участвуем в производстве мини-куполов и детекторов. Мы сотрудничаем с компанией 3mx, которая делает замечательную глобальную технику, но сейчас стали работать и с несколькими производителями, которые применяют самые новые, уже протестированные технологии», — заметил Цыганов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже с этого месяца Цыгановы будут внедрять новые, буквально прорывные разработки на фронт. Первый комплект из 60-ти экземпляров детекторов и мини-куполов отправится к спецподразделениям на передовой.

«Проще говоря, это определитель FPV-квадрокоптеров, которых часто называют камикадзе, и их «глушилка». Оказалось, что наш сосед по даче — боец с позывным Шатун из разведподразделения БАРС-16. Мы стали с ним плотно сотрудничать: ребята тестируют новые агрегаты сначала на полигоне, а потом на передовой», — подчеркнула Вика Цыганова.

Фото: [ Социальные сети ]

Миллионов не жалко

За два года СВО пара потратила на помощь бойцам около 100 млн рублей из своих сбережений. А сколько через них прошло денег от неравнодушных россиян и посчитать трудно! Но на этом останавливаться супруги не собираются.

Сейчас они закупили купола и РЭБы, которые проверяют не только с «барсовцами», но и вместе с отрядом «Камертон Ахмат» — его основали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Также новые технологии получают и луганские разведчики из подразделения «Слон».

«Помощь мы присылаем очень многим, а тестируют технику в боевых условиях, буквально рискуя собственными жизнями, только в нескольких подразделениях. Сейчас новые разработки уже прошли проверки, и эти 60 комплектов — то есть 120 единиц техники — уже отправляются на передовую», — заметил Вадим Цыганов.

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