Образовалась зияющая трещина: врачи рассказали об эвакуации из здания больницы в Салехарде

Врачи, которые находились в здании во время его схода со свай, рассказали об эвакуации, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел в Салехарде. Деревянная двухэтажная больница 1970-х годов постройки сошла со свай. По словам персонала больницы, образовалась зияющая трещина. Входной блок открепился от стены. Одна из сотрудниц рассказала, что посетителей быстро эвакуировали.

«Я увидела: народ эвакуирован. Все на улице. И персонал, и все. И даже администрация была здесь», — сообщила корреспонденту «Ямал-Медиа» сотрудница Западно-Сибирского медцентра ФМБА России в Салехарде Аида Калматова.

По информации персонала, в день происшествия посетителей практически не было. Медики уверены, что днем избежать пострадавших бы не получилось. После инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и мэр.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за разрушения балок. По данным персонала, внутри здания балки разломлены практически на две части. Здание ограждено лентой. В целях безопасности людям не разрешено приближаться к больнице. Пациентов перенаправят в другие лечебные учреждения. Сотрудники вывозят картотеку и контролируют транспортировку оборудования.

По данным издания, больницу назвали домашней. Возле здания сотрудники вырастили малинник и высадили цветы.

