Пострадавший от мощного пожара ТЦ «Лапландия» могли закрыть после трагедии в «Зимней вишне»

По информации издания, новость о пожаре в центре Кемерово, который произошел в среду, 20 августа, стала болезненной для горожан. Люди в панике выбегали из здания, из которого валил дым. Многие помнят трагедию, которая произошла в ТЦ «Зимняя вишня». Тогда торговые центры стали местом строгих проверок по всей России.

По данным издания, в ТЦ «Лапландия» также проходили проверки. Специалисты выявили ряд нарушений. На время их устранения кемеровский торговый центр закрывали. Особенно болезненно воспринимали информацию арендаторы и продавцы. Закрытия происходили неоднократно.

По информации издания, следующим сложным этапом стала пандемия. Все время действия ограничений магазины в торговом центре не работали. Они открылись только в 2022 году.

«За последние годы посетителей массово эвакуировали из здания ТРЦ по самым разным причинам, в числе которых было и срабатывание противопожарной сигнализации, и сообщения о минированиях объекта, и технические проблемы. Одна из последних таких эвакуаций произошла совсем недавно — покупатели и сотрудники в спешке покидали помещения из-за ложных сообщений об опасном предмете», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

После очередной эвакуации корреспондент «Сибдепо» проверил состояние здания. Аварийные выходы в ТРЦ были заперты электронной «защелкой» СКУД. Журналист предположил, что в случае пожара люди могли бы не выйти из здания. Тогда же представители «Лапландии» сообщили горожанам, что поводов для беспокойства нет.

