Общественность спасла трамваи: теперь урбанист призывает ростовчан бороться за троллейбусы

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев высказал мнение, что губернатор региона пытается предоставить президенту РФ формальные показатели о работе областного правительства в сфере обновления общественного транспорта, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации эксперта, перед правительством поставлена задача: обновить общественный транспорт. В Ростове намерены сократить рейсы троллейбусов. Вместо них город может приобрести автобусы. Губернатор сообщит президенту, что задача выполнена — транспорт обновлен.

Эксперт рассказал, в чем видит формальность возможных заявлений: примерно через 10 лет придется покупать новые автобусы. В свою очередь троллейбусы могли бы служить городу еще не один год. Урбанист напомнил, что раньше в городе хотели убрать трамваи. Однако именно внимание общественности не позволило ликвидировать маршруты.

«Сохранить и модернизировать троллейбусы в десятки раз дешевле, чем трамвай. У троллейбуса нет рельсов, есть только контактная сеть», — считает эксперт.

Ростовский блогер-урбанист считает, что теперь пришло время бороться за троллейбусы. Он рекомендует губернатору сделать ставку на сохранении окружающей среды и об этом докладывать российскому президенту.

«Если убрать дымящие автобусы с центральных улиц и добавить троллейбусы, воздух сразу станет заметно лучше», — сказал Зайцев.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона Байконур шесть лет лишены общественного транспорта.