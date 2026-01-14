Новая Ладога в транспортной изоляции: жители микрорайона «Байконур» шесть лет лишены общественного транспорта

В Новой Ладоге Ленинградской области сложилась критическая ситуация с перемещением жителей между частями города, разделенными Новоладожским каналом. На протяжении шести лет населенный пункт с семью тысячами жителей фактически лишен общественного транспорта, что создает серьезные проблемы для социально незащищенных категорий граждан, пишет НТВ .

По словам местной жительницы Галины Трофимовой, чтобы добраться до поликлиники, детского сада или больницы, людям приходится либо вызывать такси, либо идти пешком. Особенно тяжело приходится пожилым людям, школьникам и молодым мамам с колясками, которые ежедневно вынуждены преодолевать километровые пешие маршруты.

Причиной транспортной блокады стал понтонный мост, который является единственной переправой между центральной частью города и крупным микрорайоном «Байконур», где проживает более тысячи человек. Несмотря на то, что по переправе проезжают большегрузы, автобусное сообщение отсутствует из-за специфики конструкции моста, который не только разводится, но и «гуляет» вверх-вниз в зависимости от уровня воды.

Елена Егорова, советник по социально-экономическому развитию местной администрации, пояснила, что власти предлагали различные варианты решения проблемы, однако транспортные компании отказались работать на маршруте. Перевозчики выдвинули условия по расширению проезжей части и обустройству остановок, на что у городского бюджета, составляющего всего 60 миллионов рублей, нет финансирования.

Единственная надежда для жителей — запланированная на 2028 год модернизация дорожной инфраструктуры, но до этого времени тысячи новоладожан останутся в транспортной изоляции.

