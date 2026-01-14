Новая Ладога в транспортной изоляции: жители микрорайона «Байконур» шесть лет лишены общественного транспорта
Жители Новой Ладоги 6 лет страдают без общественного транспорта из-за моста
В Новой Ладоге Ленинградской области сложилась критическая ситуация с перемещением жителей между частями города, разделенными Новоладожским каналом. На протяжении шести лет населенный пункт с семью тысячами жителей фактически лишен общественного транспорта, что создает серьезные проблемы для социально незащищенных категорий граждан, пишет НТВ.
По словам местной жительницы Галины Трофимовой, чтобы добраться до поликлиники, детского сада или больницы, людям приходится либо вызывать такси, либо идти пешком. Особенно тяжело приходится пожилым людям, школьникам и молодым мамам с колясками, которые ежедневно вынуждены преодолевать километровые пешие маршруты.
Причиной транспортной блокады стал понтонный мост, который является единственной переправой между центральной частью города и крупным микрорайоном «Байконур», где проживает более тысячи человек. Несмотря на то, что по переправе проезжают большегрузы, автобусное сообщение отсутствует из-за специфики конструкции моста, который не только разводится, но и «гуляет» вверх-вниз в зависимости от уровня воды.
Елена Егорова, советник по социально-экономическому развитию местной администрации, пояснила, что власти предлагали различные варианты решения проблемы, однако транспортные компании отказались работать на маршруте. Перевозчики выдвинули условия по расширению проезжей части и обустройству остановок, на что у городского бюджета, составляющего всего 60 миллионов рублей, нет финансирования.
Единственная надежда для жителей — запланированная на 2028 год модернизация дорожной инфраструктуры, но до этого времени тысячи новоладожан останутся в транспортной изоляции.
