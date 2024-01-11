«Общество не поспело»: Жители Волгограда возмущены грязью во дворах, засильем машин и бездействием властей

Жители многоэтажных домов Волгограда возмущены состоянием своих дворов. Они периодически пишут жалобы в региональные и федеральные инстанции, но получают один и тот же ответ, сообщает novostivolgograda.ru .

Жителям обещают, что разберутся в ситуации, но отмечают, что двор - это собственность подрядной компании и горожан, поэтому им и надо наводить порядки. Людям также напоминают, что можно проводить собрания с жильцами и решать бытовые проблемы.

Волгоградка Ольга Курганова отмечает, что многие жильцы снимают квартиры. Найти собственников невозможно. Определенный процент жителей в доме - это пенсионеры, которых сложно собрать вместе.

В итоге творится хаос: автомобили паркуют, где хотят, во дворе разбросанный мусор и грязь.

«Нашу дворовую дорогу превратили в проезжую часть. Ни с ребенком выйти не можешь, ни просто дойти куда тебе нужно — все время надо оглядываться. У нас бабушки сидят на скамейках и буквально отбиваются от машин, чтобы они не парковались под подъездные двери. Сегодня один такой товарищ выезжал на работу и перегородил всю дорогу. У нас пешеходы должны по воздуху передвигаться? Такая ситуация и в соседних дворах», — рассказала «НовостиВолгограда.ру» Ольга Курганова.

Волгоградский общественник Сергей Островский уверен, что проблема грязных дворов вызвана безответственностью жителей и местных властей.

«Наше законодательство ушло далеко вперед, а вот общество за ним не поспело. Большая ошибка состоит в том, что местные власти не объясняют и не вовлекают жителей в процесс самоуправления. Люди не понимают, что их двор — продолжение их квартиры. Чиновники не проводят реальную работу, а лишь используют сложившийся порядок как отписку — «идите что-то там, где-то там делаете, это ваша собственность». Людей не подготовили и взвалили на них ответственность», — уверен Сергей Островский.

Ранее мы сообщали, что в Ставропольском крае возле реки Золка образовалась огромная мусорная свалка, но местные власти не реагируют на жалобы жителей.