Трупы животных и пакеты: Рядом с рекой Золка появилась свалка, но власти игнорируют проблему

Между селами Золка и Комсомолец уже на протяжении двух лет постепенно образуется большой мусорный полигон. Местные жители уверены, что чиновники не могут не знать о проблеме, ведь мусор скапливается возле специализированного знака, сообщает newstracker.ru . Он означает, что данная территория находится под охраной из-за близкого расположения к берегу водоема.

Общественники прислали видео свалки в редакцию NewsTracker. Возле реки Золка, которая протекает через ряд населенных пунктов Ставропольского края, разбросаны трупы и шкуры животных, пластик, сгнившие автомобильные шины, коробки, бытовые отходы и не только.

«Если общая длина реки составляет 105 км, из них 13 км приходятся на наш край. И чтобы сохранить чистоту реки и обезопасить ее от негативного влияния человека, Водным кодексом РФ предусмотрена 100-метровая защитная зона. В ее радиусе можно только ходить и любоваться красотами, а у нас вот мусорную площадку два года назад организовали. Получается, мы защищаем экологию только на словах. А на деле сами создаем мины замедленного действия, не учитывая все риски», — возмущены селяне.

Местные жители считают, что санитарные нормы в данном случае нарушены. Юрист Георгий Легкобитов согласен с данной точкой зрения.

«Сегодня строительство любой мусорной площадки, не говоря уже о полигонах, можно приравнять к капитальному строительству дома. Государство предъявляет жесткие требования к подобным объектам. И в статье 65 Водного Кодекса РФ четко прописано, что в границах водоохранных зон запрещено размещение кладбищ, объектов размещения отходов, пестицидов, авиационные меры борьбы с вредителями и др. Почему запрет проигнорировали власти, нужно разбираться компетентным органам», — отметил собеседник издания, юрист и правозащитник Георгий Легкобитов

Территория, на которой расположена мусорная свалка, входит в зону ответственности администрации Кировского округа. Сотрудники отказались давать комментарии о ситуации с отходами редакции NewsTracker.

Ранее мы сообщали, что менее недели осталось до завершения голосования жителей Подмосковья за очистку водоемов по программе «100 прудов и озер».