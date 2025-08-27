Обвиняемой в хищении из бюджета 110 млн руб. чиновнице продлили арест

Обвиняемая и ее защитник считали возможным смягчение меры пресечения, но суд принял решение о продлении ареста, сообщил телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области. Еще одним фигурантом данного дела выступает руководитель МБУ «Районный культурно-досуговый комплекс», который находился под домашним арестом. При пересмотре решения его оставили прежним, добавив дополнительные ограничения. Сторона защиты и сам обвинитель не выступали против.

«Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) возбуждено в отношении должностных лиц, чьи действия при исполнении муниципального контракта повлекли материальный ущерб бюджету администрации Промышленновского муниципального округа на сумму более 110 млн руб.», — указано в сообщении.

По информации издания, еще один фигурант дела — местный бизнесмен. Согласно версии сотрудников правоохранительных органов, предприниматель заключил контракт с местной администрацией на сумму в размере 110 млн руб. Предположительно, он присвоил 14 млн руб. Во время первого судебного заседания все фигуранты дела свою вину отрицали. В случае доказательства вины предпринимателю грозит пребывание в колонии. Срок может быть длительным. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали лидеров оргпреступного сообщества.