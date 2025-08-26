В Иркутске задержали лидеров оргпреступного сообщества

В Иркутске сотрудники МВД, ГУФСИН и УФСБ провели совместную операцию, в результате которой были задержаны главари организованной преступной группы, включая так называемых «смотрящих» по городу и их приближенных. Информацию об этом предоставили в региональном управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

Операция по выявлению и задержанию подозреваемых проводилась правоохранительными органами региона в течение двух недель. В итоге были задержаны восемь человек. Сообщается, что в их домах прошли обыски.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, данная операция является продолжением работы по очищению бизнеса от криминального влияния. Осенью 2024 года уже были задержаны несколько лидеров преступного мира, в том числе и «смотрящий» за Тулуном.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 282.2 ч.1 (организация деятельности экстремистской организации) и 282.2 ч.2 (участие в деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса РФ.

Четверым из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим — подписка о невыезде. Еще двое фигурантов уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

По данным следствия, в период с апреля 2019 года по август 2025 года двое из задержанных, являясь руководителями, организовывали и поддерживали деятельность запрещенного в России движения. Под их руководством шесть других членов группировки активно действовали в Усолье-Сибирском.

Они проводили беседы с единомышленниками, разъясняли принципы экстремистской организации и пропагандировали враждебность к представителям власти и правоохранительных органов.

Также они занимались сбором денежных средств, которые направлялись на поддержку сторонников криминальной субкультуры, в том числе находящихся в исправительных учреждениях Иркутской области.

