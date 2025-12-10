Обычный подъезд, необычный тренд: как дети из Балашихи превратили скучные стены в полотно для новогоднего настроения

Жители Балашихи замечают в своих подъездах праздничные стикеры, сделанные юными жильцами. Психолог, немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с REGIONS высказала мнение, что добрые тренды среди детей достойны искренней похвалы.

Информация о стикерах появилась в местном телеграм-канале. По задумке тренда, каждый житель может забрать стикер домой, чтобы украсить помещения и поднять себе настроение в преддверии новогодних выходных. Горожане положительно оценили инициативу. Одна из подписчиц написала, что приобщит к движению своих детей.

Психолог Гринвальд отметила, что увлечение навеяно социальными сетями. Эксперт считает, что такие инициативы не могут не радовать взрослых. Они заряжают положительными эмоциями и служат примером для подражания. Тренд распространяется среди молодого поколения каждый год, но всегда приобретает уникальные черты.

«Дети делают „объявления радости и поддержки“ с отрывными листочками. Иногда это пожелания, иногда забавные надписи. Бывает, — картинки с рисунками. Каждый год ее воплощение обретает новую форму исполнение в зависимости от того, кто захочет ее подхватить», — рассказала эксперт.

