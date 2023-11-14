«Очередные мутанты»: Сгенерированный нейросетью мурал-диптих не понравился жителям Казани

Нейросеть сгенерировала муралы-диптихи. По поручению местной власти Казани за спонсорские деньги художники студии «Братья Сергеевы» изобразили на фасадах нескольких домов созданные муралы. Работы шли на протяжении 10 дней. Было израсходовано 75 литров краски. В социальных сетях жители оставили негативные комментарии, сообщает inkazan.ru .

Мурал-диптих посвящен семейным ценностям. На одном фасаде дома в Казани теперь нарисована счастливая семейная пара, которая находится в ожидании малыша. На другом здании изображена семья из трех человек - мама, папа и дочка.

«Семейный мурал-диптих напоминает нам о ценности близких людей, о том, что семья — это опора, поддержка и источник радости», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Жители не оценили новшество. Некоторые обратили внимание на то, что художники могли бы немного подкорректировать лица героев.

«Можно было и причесать немного после нейросети, а не лепить в Казани очередных мутантов», — ужаснулся пользователь с никнеймом П.

Люди перечисляли все недостатки: у ребенка не дорисованы пальцы, у матери укороченная ступня, а у отца закрытые глаза. Жители понимают, что задачей художников было нанесение картинки, созданной нейросетью. Люди все же считают, что специалисты должны были корректировать изображения, придавать им реалистичности.

«Хотите сказать, главный архитектор города согласовал такое?» — задался вопросом Юрий.

Местная администрация ответила людям, что не было поставлено цели нарисовать реальных людей. Хотелось передать общее настроение, особенный посыл, что семья - самое дорогое в жизни каждого. Мэрия учтет все пожелания горожан, когда будут проходить подобные работы в следующий раз.

В октябре на здании многоэтажного дома появился мурал с изображением футболиста, который также вызвал много критики у горожан.