Сто кабанов с чумой осадили границу России

На финско-российской границе разворачивается необычная осада — около сотни диких кабанов, запертых на финской стороне из-за карантина по африканской чуме свиней, пытаются прорваться в Россию, но наткнулись на закрытые проходы, и теперь власти Финляндии подкармливают их, чтобы животные не ушли на запад и не распространили смертельную инфекцию дальше по Европе. Об этом сообщает Yle.

В конце июля в Финляндии впервые зарегистрировали очаг африканской чумы свиней. Первых зараженных кабанят нашли недалеко от границы с Россией. Власти немедленно ввели карантин в приграничной зоне, запретили вход в лес, а на более широкой территории — охоту и лесозаготовки. Чтобы инфекция не перекинулась на соседние регионы, в начале августа финская пограничная служба перекрыла все естественные проходы для диких животных вдоль границы. В результате около ста кабанов, которые раньше свободно мигрировали между странами, оказались заперты на финской стороне.

Теперь они не могут вернуться в привычные места обитания в России и вынуждены сбиваться в стада у границы. Но и это не главная проблема. Если их не пустят обратно, они могут двинуться на запад, вглубь Финляндии и дальше в Европу, распространяя заразу. Чтобы удержать животных на месте, их подкармливают.



Финские власти не исключают, что больные кабаны пришли именно из России, и опасаются, что на нашей стороне могут быть другие очаги инфекции.



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