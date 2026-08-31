Канализационно-насосную станцию начали строить в Сергиевом Посаде по федеральному проекту

Канализационно-насосную станцию начали строить на улице Ивана Евсикова в Сергиевом Посаде по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках строительства планируются устройство железобетонного стакана глубиной 8 м и возведение надземной части здания, монтаж технологического оборудования, устройство напорных трубопроводов (две нитки трубопровода протяженностью 600 м каждая), врезка в существующий коллектор с устройством камеры гашения.

Мощность станции составит 2,6 тыс. кубометров в сутки. С ее вводом качество водоотведения повысится для 4,5 тыс. жителей. Работы завершатся до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел ВЗУ №1 в Яхроме, где проводится реконструкция.