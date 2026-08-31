Почетный гражданин Серпухова Умар Кремлев сделал важный подарок Якутии

Почетный гражданин Серпухова Умар Кремлев посетил Республику Саха (Якутия) и передал региону сертификат на десять борцовских ковров, сообщает REGIONS . Оборудование отправится в местные спортзалы для развития детско-юношеской борьбы. В ходе визита председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России и президент IBA встретился с главой региона Айсеном Николаевым, обсудил перспективы бокса и борьбы, а также лично пообщался с юными атлетами, передав им спортивную экипировку.

Умар Кремлев, председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России и президент Международной ассоциации бокса (IBA), прибыл в Якутию с рабочим визитом. Почетный гражданин Серпухова передал республике сертификат на десять борцовских ковров. Новое оборудование появится в местных спортзалах и поможет подготовке молодых атлетов, занимающихся детско-юношеской борьбой.

После официальной церемонии Кремлев провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Стороны обсудили перспективы развития бокса и спортивной борьбы в регионе, поддержку тренеров и спортсменов, модернизацию спортивной инфраструктуры и создание условий для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

Рабочий визит совпал с проведением международного турнира по профессиональному боксу «Вызов Севера», организованного совместно с IBA. Мероприятие впервые прошло в Якутии и собрало двенадцать боксеров из пяти стран: России, Узбекистана, Ирана, Филиппин и Демократической Республики Конго.

Во время пребывания в республике Кремлев уделил внимание юным спортсменам. Он лично встретился с детьми и передал им спортивную экипировку: перчатки, шлемы и инвентарь для занятий борьбой.

«Хочу выразить особую благодарность главе Республики Саха Айсену Сергеевичу Николаеву за поддержку и помощь. Здесь собрались одни из сильнейших боксеров мира, и мы будем продолжать поддерживать и развивать бокс и борьбу, чтобы наши спортсмены и их наставники ни в чем не нуждались. Спасибо вам, Якутия, за ваше гостеприимство!» — подчеркнул Умар Кремлев.

Глава республики Айсен Николаев поблагодарил гостя за вклад в развитие спортивных дисциплин и доверие к региону. По его словам, турнир «Вызов Севера» должен стать началом долгосрочного партнерства и позволит Якутии принимать новые крупные международные соревнования.