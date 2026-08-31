Более 400 человек выстроились в гигантскую матрешку в Солнечногорске

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске завершился третий Фестиваль новых медиа, собравший более 650 руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров и блогеров. Финальным аккордом события стал масштабный флешмоб: более 400 участников выстроились в живую фигуру матрешки, взявшись за руки и образовав два ровных круга. Кадры с необычной инсталляцией появились в соцсетях Информационного центра «Сенеж», пишет REGIONS .

Третий Фестиваль новых медиа в подмосковном Солнечногорске стал точкой притяжения для профессионалов отрасли. Площадка Мастерской управления «Сенеж» объединила более 650 человек — руководителей медиакомпаний, журналистов, продюсеров и блогеров. В программе обсуждали развитие российских цифровых платформ, экономику внимания, создание контента и поиск современных героев. Отдельное внимание уделили роли СМИ в формировании общественной повестки и информационной безопасности.

Главным событием заключительного дня стал творческий флешмоб. Более 400 участников выстроились в фигуру матрешки — одного из главных народных символов. Люди образовали два круга, повторяющих контуры куклы, и взялись за руки. Организаторы отметили, что живая композиция стала символом командной работы, единства профессионального сообщества и совместного творчества.

Кадры с инсталляцией опубликовал Информационный центр «Сенеж» в социальных сетях. Фестиваль подтвердил статус «Сенежа» как одной из ключевых площадок для диалога медиасообщества и поиска новых форматов работы в цифровой среде.