Таиланд вдвое урезал безвиз для россиян

Соответствующее постановление опубликовано в официальной «Королевской газете» (Royal Gazette). Новые правила вступают в силу через 15 дней после публикации — с 15 сентября 2026 года. Ранее безвизовый режим на 60 дней распространялся на граждан 93 стран и территорий, теперь их число сокращено до 60. В обновленном списке Россия не указана — для граждан РФ действуют особые условия в рамках двустороннего соглашения 2005 года. Согласно этому документу, россияне могут находиться в Таиланде без визы не более 30 дней. Фактически королевство возвращается к прежнему порядку, который действовал до 2024 года.



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