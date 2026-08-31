Туристов из России предупредили о риске получить штраф на пляжах в Грузии

Несколько российских туристов устроили отдых без одежды на общественных пляжах Аджарии в Грузии, чем вызвали недовольство местных жителей, сообщает издание «Батумелеби». В одних случаях нарушителей заставили одеться, в других — вызывали полицию, а один инцидент закончился камнями в автомобиль нудиста. Официальных пляжей для нудистов в Грузии нет, а за непристойное обнажение по закону грозит штраф. Об этом предупредили всех туристов, включая россиян.

Черноморское побережье Грузии стало местом конфликтов из-за любителей отдыха без одежды. Местное издание «Батумелеби» сообщило о нескольких инцидентах с участием российских туристов на общественных пляжах Аджарии.

В одном случае очевидцы потребовали от мужчины надеть плавки — нарушитель подчинился. В другой ситуации отдыхающие вызвали полицию, заметив обнаженного человека у моря. Самый серьезный эпизод произошел с участием подростков: они обругали нудиста, а затем начали бросать камни в его автомобиль. Информации о задержанных или пострадавших не приводится.

Официальных пляжей для нудистов в Грузии нет. Полное или частичное обнажение в общественном месте может быть квалифицировано по статье 171 Кодекса об административных правонарушениях как действие, оскорбляющее общественную нравственность. Штраф составляет от 100 до 200 лари — примерно от ₽3 до 6 тыс.

При этом Россия остается лидером по числу поездок в Грузию. За первое полугодие 2026 года страну посетили 610 825 граждан РФ — на 5,1% больше, чем годом ранее. На втором месте — Турция с 525 380 визитами, на третьем — Армения с 360 050. Российские путешественники также принесли грузинской туристической отрасли больше всего денег — 307,1 млн долларов. Однако, как показывают инциденты в Аджарии, не все туристы знакомы с местными законами и традициями, что может обернуться не только конфликтами, но и административными штрафами.