БПЛА попал в жилой дом: собственники квартир рассказали об обстановке

В Екатеринбурге беспилотник попал в жилой комплекс, повредив несколько квартир — выбиты окна и обрушены стены, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». Жильцов в дом пока не пускают, часть людей размещена в подвале местной школы. По словам пострадавших, сирена во время атаки якобы не сработала.

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия попадания беспилотника в жилой комплекс. По предварительным данным канала, в многоэтажке выбиты окна и обрушены стены нескольких квартир.

Жильцы дома рассказали, что в здание их пока не пускают. Часть жителей временно разместили в подвальном помещении ближайшей школы. В экстренных службах пострадавшим сообщили, что ремонтные работы могут продлиться до восьми часов.

Одна из жительниц многоэтажки поделилась: в момент прилета она стояла на балконе и едва успела заскочить в квартиру, когда накатила взрывная волна. По словам очевидцев, сирена во время атаки не сработала.

Кроме того, в Чкаловском районе Свердловской области, где был атакован логистический центр, перекрыт Полевской тракт. Из-за этого задерживается движение нескольких автобусов.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что беспилотники на Екатеринбург могли запустить со стороны Чернигова, Харькова, Сум и Днепропетровской области. Официальные власти пока не комментируют ход восстановительных работ и причины отсутствия сирены. Ситуация остается на контроле оперативных служб.

Тем временем окна оказались острой темой для других жильцов в уральской столице. Как передает НТВ, суд Екатеринбурга разрешил жильцам «брежневки» сохранить остекление балконов, которое УК требовала снести. Коммунальщики подали иски на четыре квартиры — именно тех собственников, которые жаловались на промерзание стен из-за неисправных межпанельных швов. УК утверждала, что рамы создают опасную нагрузку на перекрытия, однако независимая экспертиза опровергла это. Первая ответчица выиграла дело, после чего компания отозвала остальные иски. Суд постановил: балконы могут эксплуатироваться в существующем виде.