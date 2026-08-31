Российские дроны разнесли склад с ударными беспилотниками в Киеве: логистика ВСУ получила прямой удар

Российские военные нанесли удар по складским помещениям логистического центра WestGate Logistics в Киеве, где, по данным Минобороны, собирались и хранились беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности самолетного типа — удар нанесен с использованием ударных БПЛА. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как сообщило ведомство в своем канале, объект ООО «Вест Гейт Логистик» был поражен ударными беспилотными летательными аппаратами. На складе, как утверждается, велась сборка и хранение дронов самолетного типа, предназначенных для применения в зоне боевых действий. Удар пришелся именно по этим мощностям, что должно затруднить снабжение украинской армии беспилотной авиацией. В Минобороны не уточнили, какие именно модели дронов находились на объекте, но отметили, что речь идет о аппаратах большой и средней дальности.



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