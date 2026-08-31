Специалисты ЦППК с начала года удалили с вагонов более 15 тыс. кв. метров граффити

Специалисты ЦППК с начала 2026 года удалили с вагонов более 15 тыс. кв. метров граффити. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

«С начала года вандалы нанесли, а мы удалили с бортов более 15 тыс. квадратных метров граффити. Столько краски содержится примерно в 7–8 тыс. стандартных баллончиков», — отметил начальник департамента подвижного состава Андрей Кадушкин.

По его словам, для удаления граффити необходимо снять поезд с маршрута и перегнать его в депо. На очистку одного вагона уходит до 3,5 часа интенсивной работы нескольких сотрудников.

В большинстве случаев надписи удается смыть с помощью специальных химических средств: благодаря специальному покрытию на вагонах следы от баллончиков не въедаются в в кузов. Тем не менее, в редких случаях вагоны приходится перекрашивать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году компании «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.