Специалисты ЦППК с начала года удалили с вагонов более 15 тыс. кв. метров граффити
Свыше 15 тыс. кв. метров граффити удалили с поездок ЦППК с января
Фото: [ЦППК]
Специалисты ЦППК с начала 2026 года удалили с вагонов более 15 тыс. кв. метров граффити. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.
«С начала года вандалы нанесли, а мы удалили с бортов более 15 тыс. квадратных метров граффити. Столько краски содержится примерно в 7–8 тыс. стандартных баллончиков», — отметил начальник департамента подвижного состава Андрей Кадушкин.
По его словам, для удаления граффити необходимо снять поезд с маршрута и перегнать его в депо. На очистку одного вагона уходит до 3,5 часа интенсивной работы нескольких сотрудников.
В большинстве случаев надписи удается смыть с помощью специальных химических средств: благодаря специальному покрытию на вагонах следы от баллончиков не въедаются в в кузов. Тем не менее, в редких случаях вагоны приходится перекрашивать.
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