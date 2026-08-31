Житель Фрязино нашел на себе лосиных вшей во время прогулки за грибами

Лесная прогулка за грибами преподнесла жителю Фрязина неприятный сюрприз: на своей одежде мужчина обнаружил нескольких неизвестных насекомых, которые оказались лосиными вшами. Опытные грибники успокоили его: оленьи кровососки не являются переносчиками клещевого энцефалита или болезни Лайма. Однако эколог Екатерина Мельникова в беседе с REGIONS предупредила, что укусы этих насекомых могут вызвать сильную аллергическую реакцию и болезненный зуд. Специалист также рассказала, как защитить себя от лосиных вшей в лесах Подмосковья, где их активность достигает пика в конце августа и сентябре.

Житель Фрязина Андрей отправился в лес за грибами, а вернулся с необычными попутчиками. Мужчина обнаружил на себе несколько насекомых, которых раньше никогда не видел. В чате грибников ему объяснили: это лосиные вши, или оленьи кровососки, которые в августе активно встречаются в подмосковных лесах. До укусов не дошло, но ситуация заставила задуматься об опасности этих насекомых для человека.

Эколог Екатерина Мельникова развеяла главный страх: лосиные вши не являются переносчиками малярии, клещевого энцефалита или болезни Лайма. Однако их укусы могут доставить серьезный дискомфорт. В слюне насекомого содержатся вещества, вызывающие сильный зуд, аллергическую реакцию и долго не проходящие плотные уплотнения на коже. Особенно осторожными стоит быть аллергикам — им рекомендуется иметь при себе антигистаминные препараты.

У этих насекомых есть одна особенность: они подыскивают жертву в полете, а когда находят хозяина, сбрасывают крылья и больше не могут летать. После этого они быстро перебираются под одежду. При этом лосиные вши не приспособлены жить на человеке — на коже они не размножаются и быстро погибают от обезвоживания в условиях жилого помещения.

Эколог отметила, что конец августа и сентябрь — пик активности лосиных вшей в лесах Щелковского направления. Тем, кто планирует прогулки в лес, стоит соблюдать несколько правил. Лучше выбирать светлую одежду — на ней темных насекомых легче заметить и стряхнуть. Нельзя оставлять открытые участки кожи: манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястью, а брюки — заправляться в носки. Голову рекомендуется укрывать, так как вшам удобно прикрепляться к волосам.

Обычные репелленты от комаров на этих насекомых почти не действуют. Эксперт советует использовать спреи для одежды с перметрином — ими обрабатывают текстиль, а не кожу. Если укуса избежать не удалось, место повреждения нельзя расчесывать, чтобы не занести инфекцию.