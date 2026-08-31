Россияне пересмотрели кошельки: на чем стали экономить в конце лета

Жители России в конце лета 2026 года массово пересмотрели свои траты: 37% серьезно сократили необязательные расходы, а 29% стараются избегать спонтанных покупок, причем в первую очередь экономят на развлечениях, одежде и такси. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным опроса, 37% респондентов в августе ощутимо урезали траты, которые не считают жизненно важными. Еще 29% пытаются контролировать импульсивные покупки, и только 34% сохранили прежний режим расходов. Среди конкретных категорий лидируют развлечения — на них начали экономить 28%. Кафе и рестораны посещать реже стали 24% опрошенных. Одежда и обувь попали в список экономии у 21%, а такси — у 15%.

Средняя сумма, которую россияне надеются сберечь в августе за счет отказа от необязательных трат, составила ₽17,8 тыс.



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