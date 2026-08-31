Украинцы набросились с упреками на эксперта за слова о пустых полках и советы по выживанию

Украинские пользователи соцсетей раскритиковали экономиста Олега Пендзина, который заявил, что жители страны смогут обойтись без продуктовых магазинов зимой благодаря запасам солений и варенья, сообщает издание «Страна.ua». Комментарий эксперта вызвал волну возмущения: люди ответили, что «устали выживать» и что домашние заготовки есть далеко не у всех.

На Украине разгорелся скандал вокруг совета экономиста Олега Пендзина. Комментируя опустевшие полки в супермаркетах многих регионов, эксперт заявил: украинцы спокойно смогут пережить зиму, так как у большинства из них есть огороды и запасы домашней консервации. Раньше, по его словам, люди и вовсе обходились без магазинов.

В ответ пользователи соцсетей обрушились на эксперта с резкой критикой. Они заявили, что «устали выживать» и что соленья и варенье есть далеко не у всех. Многие отметили, что такой совет звучит оскорбительно в условиях, когда перебои с продуктами становятся системной проблемой.

В последние недели украинские СМИ действительно фиксируют проблемы с поставками продуктов. Издание «Общественное» публиковало кадры пустых полок в магазинах Киева и других городов. Сообщается о нехватке свежих фруктов и овощей, молочной продукции, а в некоторых случаях и мяса. Ситуация с продовольствием вызывает растущее беспокойство среди населения.