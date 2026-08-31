Врач-онколог разрушила миф о суперфудах от рака

Врач-онколог Евгения Бежанова заявила, что продуктов, которые гарантированно защищают от рака, не существует, и призвала не искать чудодейственные ягоды и травы, а сосредоточиться на общем рационе, физической активности и отказе от переработанного мяса, которое действительно связано с онкологическими рисками. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист объяснила, что хотя некоторые растительные продукты, такие как крестоцветные или ягоды, показывают потенциальные противораковые свойства в лабораторных условиях, эти результаты нельзя переносить на реальную жизнь. Отдельный продукт не способен компенсировать вред от несбалансированного питания, лишнего веса или малоподвижности. Реальную пользу приносит именно общий образ жизни, а не чудодейственная еда.

Бежанова настоятельно рекомендовала сократить количество алкоголя и переработанного мяса в рационе — колбасы, сосиски, бекон и ветчина достоверно связаны с повышенным риском колоректального рака. При этом красное мясо исключать полностью не нужно, но употреблять его следует умеренно. Особую опасность, по словам врача, представляет жареное мясо с черной корочкой — его стоит избегать.



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