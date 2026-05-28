Одержимость вместо расставания: 43-летний россиянин следил за бывшей девушкой с помощью GPS‑трекера

В Бердске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют по статье, связанной с незаконным сбором персональных данных о человеке без его добровольного согласия, сообщил atas.info.

Как установило следствие, в период с сентября по декабрь 2025 года фигурант, движимый неразделенной любовью, решил тайно следить за своей бывшей девушкой. Для этого он незаметно прикрепил к ее автомобилю GPS-маячок. Устройство он спрятал в труднодоступном месте, чтобы женщина не могла его обнаружить.

Через специальное мобильное приложение обвиняемый в режиме реального времени получал все данные о передвижениях 41-летней потерпевшей. Таким образом он незаконно отслеживал, где и когда находится ее машина, нарушив тем самым право женщины на личную тайну. Уголовное дело уже передано для рассмотрения по существу в Бердский городской суд.

