Нож, кислота, газовый баллончик: ревнивый петербуржец ворвался к бывшей девушке, пострадавшая в реанимации

В Санкт-Петербурге мужчина, не смирившийся с расставанием, жестоко расправился с бывшей возлюбленной. Как сообщают Telegram-каналы, пара разошлась около года назад, однако все это время он преследовал девушку, угрожал ей и требовал вернуться.

В субботу, 23 мая, злоумышленник ворвался в ее квартиру, вооруженный ножом, пистолетом, кислотой и газовым баллончиком. Он нанес девушке ножевые ранения и облил ей голову кислотой. Соседка, попытавшаяся остановить нападавшего, также пострадала от химиката. Пострадавшая сейчас находится в реанимации, а ее новому парню нападавший сообщил, что девушки уже нет в живых.